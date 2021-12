Covid, tre possibili casi di variante Omicron a Modena

Tre probabili casi di variante Omicron si sono registrati a Modena. 'Tramite test real time il laboratorio di Virologia dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ha individuato 3 mutazioni caratteristiche della variante Omicron in 4 tamponi relativi alla provincia di Modena, che saranno quindi inviati all’istituto zooprofilattico di Parma per la necessaria verifica - fa sapere l'Ausl -: sarà infatti solo il sequenziamento presso il centro regionale a confermare la presenza o meno di questa variante. Si tratta di pazienti non ricoverati'.

