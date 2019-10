Da Casadei figlio alla Taranta: il capodanno a Modena è questo qui

Sarà l’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” la protagonista di “Baci e abbracci a mezzanotte 2020”, la festa di Capodanno di Modena promossa dal Comune con Fondazione Cassa di risparmio di Modena, che si svolgerà martedì 31 dicembre in piazza Roma, dominata dalla facciata barocca di Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare. Ne ha dato notizia l’assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi al termine delle procedure di selezione Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). La sfida del neo-assessore PD alla prova del capodanno è dura ma non troppo difficile. Fare meglio di quanto visto e sentito l'anno scorso sul palco (tristemente indelebili dalla memoria, le uscite sgangherate di Pappalardo contro il mondo dello spettacolo, la musica imballabile ed incantabile dell'orchestra, la modenesità disperatamente ricercata e goffamente ostentata dal sindaco di Modena residente a Savignano con quel piumuno giallo) non dovrebbe essere un'impresa impossibile. Ma non è detta l'ultima...dell'anno. Fatto sta che il capodanno di Modena (passato in pochi anni da un Ligabue sotto la neve al sudore dell'orchestra spettacolo di Casadei Junior), è ormai questo qui.

Ad accompagnare i modenesi nel passaggio dal 2019 al 2020 sarà dunque la formazione musicale ufficiale (12 musicisti, due voci e ballerini e ballerine di pizzica) che accompagna La Notte della Taranta ritenuta dal Comune 'una delle più significative manifestazioni sulla cultura popolare in Europa, dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione della “pizzica”, musica tradizionale salentina, e alla sua fusione con altri linguaggi musicali, dalla world music al rock, dal jazz alla musica sinfonica'

“La proposta presentata da “Studio's” – ha motivato la commissione valutativa che l’ha selezionata tra le cinque presentate in risposta all'avviso pubblicato dal Comune su Mepa – è risultata essere quella maggiormente coerente con quanto richiesto dal bando. Interpreta bene il clima della festa, offrendo uno spettacolo di qualità, divertente e per pubblici diversi. Anche l'aspetto della promozione è risultato particolarmente articolato”. L'avviso chiedeva di comprendere nel budget di 70 mila euro tutti gli aspetti artistici e logistico-organizzativi per realizzare lo spettacolo.

Il Capodanno in piazza Roma, a partecipazione libera e gratuita per tutti, consentirà l’accesso in relazione alle misure di sicurezza previste dalle norme.

Si incomincerà alle 23 circa con un laboratorio sul ballo della pizzica che coinvolgerà il pubblico, condotto da ballerini con dj. Alle 23.30 inizierà il concerto vero e proprio. Dopo il countdown, a mezzanotte sul palco si stapperà la rituale bottiglia e si faranno auguri a Modena e ai modenesi per il 2020, per poi riprendere con musica e balli fino alle 1.15 circa.



E chissà se quest'anno, dopo l'affidamento diretto, senza gara, fuori tempo, della diretta TV a TRC (il comune dichiarò in una delibera tardiva che c'era assolutamente bisogno di una diretta per dare visibilità all'orchestra del figlio di Casadei e allo spettacolo di Piazza), l'amministrazione deciderà di fare altrettanto di fare altrettanto.