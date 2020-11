Da Caserta a Scandiano in meno di 19 ore: colombo Andrea da record

Ha stupito tutti, riuscendo a coprire la distanza di circa 500 chilometri che separano Caserta da Scandiano in meno di 19 ore. È questo l'incredibile risultato ottenuto dal piccione viaggiatore Andrea in occasione della gara “GRAN PREMIO DA CASERTA” organizzata dalla Colombaia Unica di Scandiano, Federazione Colombofila Italiana Reggio Emilia.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.