Da Coop Alleanza fondi a ricercatrice per cancro alle ovaie

Per farlo, bastera' scegliere i prodotti della linea Coop Benesi' per contribuire all'1% della piu' ampia campagna di Coop Alleanza 3.0 che anche quest'anno devolve 33.000 euro ad una ricercatrice dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna, impegnata nell'individuazione di nuove terapie nel trattamento del carcinoma ovarico.Si tratta del progetto 'Pink is good' della fondazione Umberto Veronesi, che finanzia la ricerca scientifica d'eccellenza e l'importanza della prevenzione contro i tumori femminili.specializzata nell'indagare il ruolo dei mitocondri, per identificare i meccanismi alla base della resistenza alle cure e testare cosi' nuove combinazioni di farmaci per prevenirne l'insorgenza. Il. Coop Alleanza 3.0 si definisce un''impresa al femminile': su 21.000 dipendenti otre il 70% sono donne.Numerose, inoltre, le iniziative per le pari opportunita', 'a partire degli interventi per facilitare la conciliazione tra vita familiare e impegno lavorativo, con varie agevolazioni e forme di sostegno, dedicate in particolare alla cura della famiglia', spiega la cooperativa in una nota.