Da giovedì, quattro giorni di Motor Valley Fest

Da giovedì 5 a domenica 8 giugno, oltre 40 brand – tra case auto, costruttori, circuiti, università, enti e aziende della filiera – animeranno il centro storico con un grande percorso espositivo diffuso in più di 10 piazze e luoghi simbolo della città. Un viaggio immersivo tra storia, innovazione e design, dove i protagonisti della Motor Valley dell’Emilia-Romagna – Ferrari, Lamborghini, Maserati, Ducati, Dallara, Pagani – incontrano le realtà emergenti della sostenibilità e della ricerca.Saranno esposti più di 60 veicoli tra supercar, moto, prototipi e modelli d’epoca, accanto a concept innovativi, simulatori e installazioni dinamiche.Piazza Roma ospiterà dal 5 all’8 giugno il Best of Motor Valley con l’esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche e rappresentative del passato e del presente dei brand della Motor Valley: in mostra, tra gli altri, gioielli iconici come la Ferrari F80, la Dallara Stradale, la Lamborghini Temerario, l’Utopia Roadster di Pagani, la Maserati GT 2 stradale e le Ducati Panigale V4 Tricolore, Panigale V4 Tricolore Italia, Panigale V4 Lamborghini.Protagonisti anche i quattro celebri circuiti della Motor Valley (Autodromo di Varano de’ Melegari, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, Autodromo di Modena, Misano World Circuit Marco Simoncelli), la Scuderiade Adamich, la Scuderia Tricolore e il Museo Ferruccio Lamborghini.Per l’intera durata del Fest, i Giardini Ducali ospiteranno il Padiglione delle Classiche, un nuovo spazio dove poter celebrare l’eredità, la cultura e la bellezza delle auto nate nel cuore della Motor Valley: granturismo e sportive leggendarie si raccontano tra eleganza e restauri live firmati Bacchelli & Villa. Una straordinaria esposizione a cielo aperto di auto storiche e delle storie dietro i modelli, i marchi e le persone che hanno costruito la leggenda di questa terra.La città vivrà anche attraverso un fitto calendario di sfilate, raduni e parate che attraverseranno Modena come una lunga festa in movimento. E anche i musei e le oltre 20 mostre dedicate al mondo dell’auto arricchiranno il racconto: fotografie, collezioni d’autore, carrozzerie e modellini racconteranno l’evoluzione della velocità, tra arte, cultura meccanica e cinema. Il viaggio nella Motor Valley correrà anche sul grande schermo, attraverso anteprime nazionali e una rassegna cinematografica con proiezioni e incontri dedicati all’automobilismo e ai grandi viaggi su quattro ruote.I musei motoristici della città resteranno aperti con eventi speciali, offrendo un’immersione totale nella leggenda della Motor Valley, dai luoghi simbolo di Ferrari e Maserati a quelli di Stanguellini e Pagani.Il racconto si estenderà anche oltre Modena, con eventi diffusi in località del distretto come Formigine e Maranello.Il 7 e 8 giugno, con il Concours d’Elégance Trofeo Salvarola Terme, ritornerà sulle strade modenesi la bellezza senza tempo di alcune delle auto più straordinarie al mondo. Gran finale domenica 8 giugno con la proclamazione del Best of Show in Piazza Roma, davanti al Palazzo Ducale.Motor Valley Fest 2025 alzerà il sipario giovedì 5 giugno con il convegno Inaugurale, alle 9, al Teatro Storchi di Modena. Previsti i saluti istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Modena Giuseppe Molinari, del presidente della Regione Michele de Pascale e del sindaco di Modena Massimo Mezzetti. Sul palco saranno protagonisti Stefano Domenicali, Presidente e Ceo Formula 1 (in collegamento video), Jan-Christoph Köstring e Michele Bertoncello di McKinsey & Company, che presenteranno una ricerca esclusiva sul comportamento dei clienti ultra-high-end nel settore automotive; Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione; Teodoro Lio, ceo di Accenture Italia eBrunello Cucinelli, imprenditore e umanista.Per l’intero pomeriggio di giovedì 5 giugno e per l’intera giornata di venerdì 6 giugno, spazio alle 14 tavole rotonde del programma convegnistico suddivise in tre macrotemi: “Industry”: filiera, normative ESG, investimenti, mobilità elettrica; “Innovation”: AI, smartmobility, startup, tecnologie emergenti; “Consumer Experience”: racing, heritage, design, nuovi modelli di relazione con il cliente.Startup, Hackaton e Talenti: la Motor Valley guarda avantiGli eventi del format Innovation & Talents, che si svolgeranno alla Fondazione Collegio San Carlo, dal 5 al 7 giugno, saranno il cuore dell’incontro tra studenti, università, aziende e professionisti. Sono previsti 13 Talent Talk, con il coinvolgimento di brand quali Ferrari, Pagani, Lamborghini, Dallara, Ducati, e realtà come Accenture, Art Group, Brembo, CNH, HPE Coxa, Loccioni e il team Visa Cash App RB F1.l’Hackathon promosso da AssetClassic e Motor Valley Accelerator con il supporto di TikTok, in programma il 7 e 8 giugno. Giovani talenti si sfideranno nello sviluppo di soluzioni innovative basate sulla data analysis e l’intelligenza artificiale, con premi e mentorship dedicate.Il 5 giugno torna anche l’atteso appuntamento con la Meet & Match Night, format B2B che vedrà protagoniste 46 startup italiane e internazionali, pronte a presentare le proprie soluzioni tecnologiche a investitori, aziende e stakeholder del settore.In Piazza Grande, University Village accoglierà università e scuole di alta formazione da tutta Italia, con l’esposizione di prototipi realizzati dagli studenti, tra cui monoposto di Formula SAE, motociclette sperimentali e modelli in scala per gare di automobili radiocomandate stampate in 3D.