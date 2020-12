Dal sale da cucina a pala e slittino: come togliere la neve dal vialetto

La prima burrasca della stagione ti ha colto impreparato e stai cercando soluzioni per togliere la neve dal vialetto di casa, l’ingresso, le rampe del garage? Qui di seguito trovi una breve guida che comprende sia soluzioni davvero casalinghe e fai da te e sia soluzioni un po’ più professionali e che ti garantiscono un buon risultato in poco tempo e, soprattutto, con poco sforzo: spalare la neve dopo un’intera notte di nevicata può, infatti, non essere facile e a portata di tutti come si pensa.

Il sale da cucina è davvero una soluzione per togliere la neve dal vialetto di casa? E come scegliere, invece, pala e slittino da neve?

Partiamo dal rimedio della nonna per eccellenza: togliere la neve dal vialetto di casa o da marciapiedi e gradini d’ingresso con il sale da cucina. Dovrebbe essere considerata, più che altro, una soluzione d’emergenza, da praticare quando non si ha altro in casa per spalare o far sciogliere la neve: quello che di concreto fa il cloruro di sodio è, infatti, evitare che le basse temperature trasformino la neve in ghiaccio creando ulteriori pericoli (di scivolamento, eccetera) per chi sia costretto a calpestarla. Di fatto il sale da cucina, perché sia efficace, andrebbe sparso prima delle nevicate; se utilizzato dopo può semplicemente velocizzare il normale scioglimento della neve. Lo fa, tra l’altro, rischiando di corrodere la pavimentazione e di risultare irritante per i polpastrelli di eventuali animali domestici o, ancora, alterando la composizione del terreno e, se usato in grandi quantità, potendo rovinare per questo prato e aiuole. Soprattutto chi viva in zone in cui, durante l’inverno, le nevicate sono frequenti e abbondanti, farebbe meglio insomma fare scorte di sale per ghiaccio e neve da negozi specializzati come centroverderovigo: simile nell’aspetto al comune sale da cucina, è in realtà cloruro di calcio e agisce soprattutto nel velocizzare lo scioglimento di neve, ghiaccio e nevischio e come antifrost, nell’evitare cioè la formazione della patina scivolosa anche sulla neve fresca. Se si opta per questa soluzione per togliere la neve dal vialetto di casa, meglio dotarsi anche di un piccolo spargisale manuale o elettrico, dal momento che il sale antigelo potrebbe risultare piuttosto irritante se maneggiato a mani nude.

Se preferisci invece metodi più meccanici, e di certo più immediati, contro la neve accumulata negli spazi esterni della tua abitazione, quello che fa per te potrebbe essere una pala o uno slittino per la neve. La prima è un attrezzo piuttosto simile visivamente a una qualunque pala da lavoro – e, in effetti, in caso di necessità potresti utilizzare una pala multiuso per spazzare la neve – ma dotata di un manico piuttosto ergonomico nell’impugnatura, per evitare sia che scivoli e sia inutili sforzi eccessivi, e realizzata in materiali che rendano più facile far scivolare la neve raccolta. Lo slittino per la neve assomiglia, invece, nella forma all’estremità operativa di una scavatrice – e, di fatto, funziona allo stesso modo penetrando nel terreno e sollevando gli strati più superficiali di neve – va trascinato a mano sullo spazio che si intende spalare, tramite uno speciale manubrio. Se la pala per la neve, così come il sale da cucina, è adatta a togliere la neve dal vialetto di casa o da altri spazi di dimensioni ridotte, sale antigelo e slittino per la neve soprattutto sono la soluzione migliore, invece, per spazi più ampi.