'Ieri la ASD Nuova Modena Darts ha appreso con profonda tristezza della prematura scomparsa di Davide Malavasi, conosciuto da tutti come “Dax”. Il 10 luglio scorso Dax era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto. Dopo settimane di lotta e speranza, nella notte del 7 ottobre ci ha purtroppo lasciati'. A diffondere la notizia con queste parole la stessa società sportiva affermata nel gioco delle freccette. 'Dax era un vero amico, sempre con il sorriso sulla faccia. Ci uniamo con affetto alla moglie Anna, ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene in questo momento di grande dolore.Ora, in pedana, non saremo mai soli: avremo sempre accanto Dax. Ciao Dax, ci mancherai amico' - ha affermato il Presidente Mattia Calzolari, a nome proprio, del Direttivo e di tutti i tesserati della ASD Nuova Modena Darts.
Dax non ce l'ha fatta: lutto della ASD Modena Darts
Coinvolto in un incidente stradale in moto alcune settimane fa, Davide Malavasi ricordato dalla società sportiva
'Ieri la ASD Nuova Modena Darts ha appreso con profonda tristezza della prematura scomparsa di Davide Malavasi, conosciuto da tutti come “Dax”. Il 10 luglio scorso Dax era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto. Dopo settimane di lotta e speranza, nella notte del 7 ottobre ci ha purtroppo lasciati'. A diffondere la notizia con queste parole la stessa società sportiva affermata nel gioco delle freccette. 'Dax era un vero amico, sempre con il sorriso sulla faccia. Ci uniamo con affetto alla moglie Anna, ai suoi familiari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene in questo momento di grande dolore.Ora, in pedana, non saremo mai soli: avremo sempre accanto Dax. Ciao Dax, ci mancherai amico' - ha affermato il Presidente Mattia Calzolari, a nome proprio, del Direttivo e di tutti i tesserati della ASD Nuova Modena Darts.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Baggiovara e Sassuolo, vent’anni dopo: l’eredità di Roberto Rubbiani nella sanità modenese
Studentato alla Sacca: sulla facciata del palazzone appare un grande murales
Modena, segretario Cgil capopopolo del corteo Pro-Pal: 'Blocchiamo la tangenziale'. E' il caos
Modena, grave incendio alla Dsv di via Brigatti: Vigili del Fuoco da tutta la provinciaArticoli Recenti
Truffa a una anziana: 36enne arrestato in flagranza dai carabinieri
Modena, inaugurata una nuova struttura socioeducativa al San Filippo Neri
Sicurezza urbana Modena: 200.000 euro dalla Regione per l'area verde di via Anderlini
Raccolta rifiuti e tariffa puntuale: 'Meno cittadini arrabbiati ma solo uno su cinque soddisfatto'