Deltacron, un'altra variante scoperta a Cipro

Il ministero della Salute di Cipro prevede di annunciare ulteriori informazioni sulla nuova variante in una conferenza stampa in settimana. L'annuncio della nuova variante arriva appena una settimana dopo la scoperta in Francia di un'altra variante di coronavirus, la B.1.640.2. Gli esperti hanno affermato che non sembra essere motivo di preoccupazione.'In questo momento è sotto osservazione, ma non è ancora definita come una variante di preoccupazione.Così all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco sulla nuova variante Deltacron, l'unione delle due varianti Delta e Omicron, individuata a Cipro.'Per ora - spiega l'esperto - sappiamo solo che si tratta di una variante che combina le mutazioni proprie di entrambe le varianti e che vede un numero ristretto di segnalazioni già da un po' di tempo, ma si tratta di capire quanto è diffusiva'.. 'E' tutto da individuare - sottolinea il virologo -.