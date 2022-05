Elezioni Castelnuovo R: il candidato sindaco Boni rilancia la variante di Montale

E' tra le grandi incompiute di cui si parla dall'inizio degli anni '90. Il suo tracciato era già stampato in quegli anni nelle mappe dell'Amministrazione provinciale. Come cosa fatta. Tutt'altro. La variante di Montale, località di Castelnuovo Rangone tagliata in due dalla Strada Statale 12, è ancora sulla carta. A rilanciarne il progetto e la sua necessità è il candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni del 12 giugno a Castelnuovo Rangone Alessandro Boni. Questa mattina, proprio a Montale, insieme al Consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis, ha spiegato le ragioni che hanno fatto porre il progetto al centro del suo programma elettorale.“Il centro di Montale è invaso giornalmente da circa 20 mila mezzi di cui almeno 1000 sono grossi camion. Dagli anni 1990 si parla di una variante, una piccola tangenziale, senza però mai mettere nero su bianco un progetto.“Il contratto di programma con Anas 2021-2025 – spiega Antonio Platis, consigliere provinciale FI - è in ritardo di due anni e, come si è visto per il ponte Sant’Ambrogio, gli amministratori sono completamente ignorati da Anas. Su questa variante ci potrebbe essere anche il cofinanziamento per 1.150.000 euro della regione. Bisogna ricordare – incalza Platis – che questa strada, via Vandelli, è di epoca ducale e da allora nessuno ha fatto migliorie significative.”“La realizzazione della variante alla SS 12 in corrispondenza dell’abitato di Montale Rangone – spiega il candidato sindaco Boni - sarebbe pari a 4,2 km, cui si aggiunge una bretella di collegamento tra la SS 12 e la zona industriale di Santa Lucia lunga circa 1 km. Sarebbe una vera boccata di ossigeno e credo sia ora di avere una amministrazione che non sia supina hai diktat di Modena, Bologna e Roma.”