Diciannove anni senza Marco Pantani

'Marco era un burlone, in casa ci stava poco, pedalava tutto il giorno e in inverno quando non poteva uscire stava in cantina a montare e smontare qualsiasi cosa. Quando ha iniziato ad andare in bicicletta lo faceva per gioco ed è stato così fino a quando è diventato professionista. Ha iniziato perché vedeva i suoi compagni uscire in bicicletta con il gruppo ciclistico Fausto Coppi di Cesenatico e un giorno è andato dietro con la mia bicicletta da donna. Quando sono tornata a casa da lavorare l'ho trovato steso a letto. Mi fa: 'Mamma oggi sono andato dietro a quelli della Fausto Coppi, sono stanco morto ma non mi hanno mica staccato!''. 'Un giorno, dopo essere passato professionista, è venuto al chiosco e mi ha detto: 'Mamma, io voglio smettere di correre. 'Ma cosa sei matto!? Con tutti i sacrifici che hai fatto!'. 'Non è più lo stesso sport'. Solo dopo ho capito cosa volesse dire'.