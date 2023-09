Dimentica il figlio di 11 anni in una piazzola di sosta sull'A1: rintracciato dalla Polizia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Rintracciato il numero di telefono cellulare del padre, l'uomo ha riferito agli agenti di non essersi accorto della mancanza del figlio e di essere al momento in transito vicino a Mantova. Dopo ulteriori verifiche del caso, nella stessa serata il minore è stato riconsegnato alla famiglia.Episodio particolare, ma non l'unico che ha tenuto impegnati gli operatori della Polstrada sottosezione Modena Nord. Nel fine settimana del 24 settembre, nel turno serale, durante il servizio di vigilanza, la pattuglia è intervenuta sulla segnalazione di una lite tra due persone che viaggiavano su un auto nella corsia nord. Raggiunto il mezzo, questo è stato fermato nell'area di servizio Secchia Est. A seguito di accertamenti nella banca data sulle persone a bordo, il conducente, un cittadino italiano di 49 anni, risultava colpito da una segnalazione per probabile possesso di armi. Effettuata la perquisizione, veniva rinvenuta sostanza stupefacente tipo marijuana in modica quantità, mentre le armi non venivano rintracciate. L'uomo è stato segnalato per il possesso di droga e nonché sanzionato per patente di guida scaduta di validità.Sempre nell’arco dei controlli relativi al fine settimana del 24 settembre, nel turno serale pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord, sulla tratta autostradale del Brennero A22, ha rinvenuto in una piazzola di sosta, una Fiat Punto in stato abbandono. Effettuato il controllo in banca dati, è emerso che il mezzo era stato rubato il giorno stesso nel mantovano. I legittimo proprietario è stato ritracciato per la restituzione.