Diocesi di Modena, valzer di parroci

Importanti novità nelle parrocchie dell’arcidiocesi, a partire dalle nomine dei nuovi parroci al Santissimo Crocifisso–Santa Caterina, di Santa Rita e Saliceta San Giuliano.Nella parrocchia del Santissimo Crocifisso–Santa Caterina, dove don Andrea Garuti (foto in alto) e don Luca Balugani avevano lasciato l’incarico rispettivamente di parroco e collaboratore ad inizio mese, l’arcivescovo Erio Castellucci ha nominato come nuovo parroco don Carlo Bertacchini (foto sotto): 45 anni ordinato presbitero nel 2005, era coparroco di San Paolo dal 2015 e parroco di Saliceta San Giuliano dallo scorso anno, oltre ad essere assistente del Csi Modena.Per San Paolo è stato nominato amministratore e legale rappresentante don Franco Borsari, 75 anni, ordinato presbitero nel 1970, parroco della Beata Vergine Mediatrice alla Madonnina e del Santissimo Salvatore a Freto nonché vicario foraneo di «San Faustino–Madonnina».La parrocchia di Saliceta San Giuliano, invece, sarà accorpata a quella di Santa Rita ed entrambe avranno come parroco don Andrea Garuti, 53 anni, ordinato presbitero nel 1992; don Luca Balugani, 49 anni, ordinato presbitero nel 1995, sarà collaboratore parrocchiale. La scelta dell’unificazione è stata spiegata ai parrocchiani dall’arcivescovo martedì scorso a Saliceta.Lascia dunque Santa Rita dopo due anni don Stefano Andreotti, classe 1964 e ordinato presbitero nel 1991: sarà vicario parrocchiale di San Biagio Vescovo Martire a Maranello. Da Maranello si sposterà il collaboratore don Isacco Spinelli, 80 anni, ordinato presbitero nel 1964, che è stato nominato collaboratore pastorale di Finale Emilia e Reno Finalese; nato a Rivara, dopo 25 anni di missione in Brasile fu parroco a Massa Finalese negli anni Novanta e vicario foraneo della «Bassa», prima di diventare parroco di Formigine e successivamente di Castelnuovo.Le parrocchie di Solara, Camposanto e Cadecoppi, dopo la partenza di don Jorge Fabian Martin nominato ad inizio agosto vicario parrocchiale di Formigine, sono state affidate in qualità di amministratore parrocchiale a don Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’Arcidiocesi, mentre don Santino Boncompagni sarà collaboratore pastorale: classe 1940, don Boncompagni fu parroco proprio di Camposanto e Cadecoppi tra gli anni Ottanta e Novanta.L’ultima nomina riguarda don Alessandro Garuti, 67 anni, ordinato presbitero nel 1984 e parroco di Castelvetro dal 1998: sarà amministratore parrocchiale di Sant’Antonio Diacono Martire, a Levizzano, fino all’ingresso del nuovo parroco dopo la rinuncia di don Vittorio Pastorelli – 82 anni e a Levizzano da 35 anni – per sopraggiunti limiti di età.