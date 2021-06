'Discoteche aperte con green pass, così incentiviamo la vaccinazione'

'Abbiamo fatto la proposta come Conferenza delle Regioni di utilizzare il 'green-pass' per le discoteche. Questo ha due effetti benefici: uno di svolgere l'attività in sicurezza, e il secondo di incentivare la partecipazione alla campagna vaccinale'.Lo ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo stamattina su Radio Capital. 'Su questo mi auguro ci sia un'apertura anche da parte del ministero della Salute- continua Fedriga-, perché i passaggi verso la normalità devono essere abbinati ai vaccini. Se invece diciamo 'devi partecipare alla campagna vaccinale, ma comunque alla normalità non tornerai mai', non penso sia un successo per far aderire le persone. Dobbiamo far capire- conclude il presidente- che con i vaccini si può tornare alla normalità, perché così è: basti vedere Israele'.E in tema di incentivi al vaccino, lo stato americano di Washington (dove il consumo della cannabis è legale) offre uno spinello gratis a chi vorrà farsi vaccinare contro il Coronavirus: il 'joints forjabs' è l'ultima iniziativa per ravvivare una campagna vaccinale che sembra aver perso smalto.Fino ad oggi infatti poco più della metà della popolazione adulta dello Stato ha ricevuto almeno una dose del vaccino ma il ritmo delle nuove somministrazioni sembra essere diminuito.