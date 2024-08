Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Secondo la casa di moda italiana, il profumo unisce “note fresche e delicate di Ylang Ylang, Muschio e Sandalo” ed è contenuto in una bottiglia di vetro laccato verde con una zampa placcata in oro 24 carati. Ma l'associazione internazionale per i diritti degli animali Peta ritiene che. I cani 'hanno centinaia di milioni di recettori aggiuntivi nelle loro narici e possono annusare da 10.000 a 100.000 volte meglio degli umani', ha detto Ingrid Newkirk, fondatrice della Peta. I profumi spruzzati sulla loro pelliccia 'possono causare irritazione e stress e interferire con la loro capacità di rilevare altri odori nel loro ambiente e di comunicare con gli altri animali che incontrano', ha aggiunto.