Domenica al Novi sad torna il mercato straordinario

Il meteo, per domenica, segna bello stabile. Condizione ottimale anche per esercenti e clienti del Mercato straordinario della terza domenica del mese. L’appuntamento è per il 19 luglio, dalle 7,30 alle 14, presso l’anello del parco Novi Sad, all’ombra del Foro Boario a pochi passi dal centro storico.

Abbigliamento, proposte artigianali per rinnovare gli ambienti, accessori e casalinghi per facilitare le operazioni domestiche, verdura e frutta di stagione dei produttori agricoli e tutti i generi alimentari per soddisfare anche i palati più esigenti o scoprire nuovi sapori.

Tutto è organizzato per garantire la sicurezza sanitaria dei clienti e degli stessi operatori. Gli sono contingentati per evitare qualsiasi forma di assembramento, la corsia centrale, ai bordi della quale sono posizionati i banchi, sarà ampliata, mentre il numero dei clienti che potranno contemporaneamente accedere ad una bancarella sarà legato alla dimensione di quest’ultima e comunque sarà sempre garantita la distanza di sicurezza. I clienti dovranno indossare mascherine e guanti usa e getta, forniti direttamente dagli ambulanti, durante le attività di acquisto.