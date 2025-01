Don Mattia Ferrari, attacco ai governi contro i respingimenti degli immigrati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Fino che continueremo a respingere le persone non potremo mai costruire la pace' - afferma- E sul tema e sul concetto della costruzione della pace il giovane sacerdote cita la storia di Mahmood, ragazzo del Darfur che ha dovuto abbandonare gli studi e la famiglia a causa delle condizioni in cui versa il proprio paese ma che nel tentativo di raggiungere il nord-africa per poi imbarcarsi verso l'Europa si è scontrato con gli effetti degli accordi tra Europa e Italia con la Libia ieri e con la Tunisia oggi. E la morte, nel febbraio 2024, a causa del naufragio del barcone sul quale viaggiava e, a detta di Don Mattia, dell'impossibilità da parte delle Organizzazioni come Mediterranea di prestare soccorso a persone come lui che avevano un sogno: diventare costruttori di pace.







Un discorso, quello di Mattia Ferrari, che apre molti interrogativi sugli effetti delle politiche migratorie e, non ultimo, su quelle dei respingimenti e degli accordi con i paesi di imbarco. Sia in chi condivide la condanna ai respingimenti, sia tra chi pensa che l'evitare le partenze porti a salvare vite, evitando la morte in caso di naufragio, sia tra chi considera anche il fatto che essere respinti o non fatti partire da luoghi come Libia e Tunisia significhi, stando alla testimonianza di Don Mattia, essere riportati e abbandonati nel deserto dove è difficile sopravvivere. Andando incontro ad un analogo destino di morte.