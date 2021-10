E in Francia Senato boccia a larghissima maggioranza obbligo vaccinale

E mentre in Italia il Governo procede con l'obbligo di Green Pass per lavorare (unico Paese in Europa e unico al Mondo) in Francia il 13 ottobre il Senato ha respinto a larghissima maggioranza una proposta di legge che puntava a introdurre la vaccinazione obbligatoria per tutti contro il coronavirus. La proposta, lanciata dal gruppo socialista, è stata stroncata con 262 voti contrari contro 64 a favore. Un modo chiaro per dire no a un obbligo che, in modo surrettizio, in Italia si sta applicando.