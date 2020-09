E' morta Luisa Cantaroni, il cordoglio del Comune

Anche il presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi ha espresso il cordoglio a nome di tutti i gruppi consiliari sottolineando, in particolare, la competenza tecnica e le doti di rigorosa trasparenza che hanno caratterizzato la sua collaborazione con l’amministrazione comunale. A nome del Partito Democratico il tesoriere PD Maino Benatti ha voluto ricordare, in un messaggio di cordoglio, il ruolo ricoperto per anni di componente del collegio dei revisori dei conti del Partito.

Nella sua carriera Cantaroni aveva ricoperto anche incarichi pubblici, “sempre con grande competenza professionale, equilibrio e spirito di servizio”, ricorda il sindaco. Nel 2001, per esempio, era presidente delle Farmacie comunali guidando la trasformazione in spa. È stata anche presidente del collegio dei revisori del Comune (tra il 2009 e il 2015) e componente del consiglio di amministrazione dell’Opera pia Casa di riposo di Modena, contribuendo al percorso che ha portato nel 2016 al conferimento del patrimonio al Comune.

