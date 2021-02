E' morto l'architetto Cesare Leonardi

E' morto all'ospedale di Baggiovara, a seguito di una lunga malattia, l'architetto Cesare Leonardi. Nato a Modena nel giugno del 1935, la sua è stata una carriera che ha intrecciato architettura e fotografia. L'annuncio della morte è arrivato nel corso del Consiglio Comunale ed è stata accolta con un minuto di silenzio.“Lo ringraziamo per i segni visibili che il suo talento ha dato a Modena, come testimonianza della sua creatività, alla provincia e al nostro Paese”, ha affermato Poggi elencando, tra gli esempi, il Parco Amendola a Modena, i centri nuoto di Vignola e Mirandola, tanti oggetti progettati insieme a Franca Stagi ed entrati in collezioni permanenti dei più importanti musei del mondo. È il caso del Dondolo che il Comune ha scelto anche come simbolo della propria collana editoriale on line.

Il sindaco Muzzarelli, nell’esprimere condoglianze alla famiglia, ha ricordato la Bonissima che gli ha consegnato nella sua casa-studio nel giugno del 2015 in occasione dell’ottantesimo compleanno, “come segno di riconoscenza e ammirazione di Modena e dei modenesi per le opere di una vita”.

Il sindaco ha poi ricordato la mostra retrospettiva allestita nel 2017, con oltre 23 mila visitatori, alla Palazzina dei Giardini Ducali e alla Galleria Civica (“un grande successo che ha riportato il suo nome all’attenzione anche di tanti giovani”) e ha annunciato che il Comune “sta lavorando insieme alla Fondazione Leonardi per rendere ancora più moderno, bello e fruibile una delle sue opere più note e riconoscibili insieme al Parco di Bosco Albergati: il Parco Amendola. Avremo modo di ricordarlo come merita”.

Cesare Leonardi, in oltre 50 anni di attività si è occupato di architettura, urbanistica, fotografia, design, pittura e scultura, lavorando costantemente al confine tra progettazione e pratica artistica. La sua vicenda professionale e umana è stata considerata ‘controcorrente’ rispetto ai modelli della contemporaneità ed è proprio per questo “che pone questioni rilevanti sull’epoca in cui viviamo”.

Nel 1963 apre uno studio a Modena con Franca Stagi. Insieme si occupano di design, architettura e progettazione del verde fino al 1983. Tra i loro oggetti più noti, le Poltrone Nastro, Dondolo, Eco sono entrate a far parte della collezione permanente di musei quali il MoMA di New York, il Victoria and Albert Museum di Londra, il Vitra Design Museum di Weil am Rhein.