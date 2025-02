Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A una settimana dall'incidente in elicottero in cui hanno perso la vita tre persone , tra cui l'imprenditore Lorenzo Rovagnati, è nata Sofia Rovagnati. La piccola è la terza figlia dell'uomo prematuramente scomparso a 42 anni, e della moglie, Federica Sironi. La coppia era sposata dal 2019. I funerali dell'uomo verranno celebrati venerdì alle 14 alla chiesa di San Martino di Biassono, in Lombardia, dove sorge lo stabilimento principale della Rovagnati.La scomparsa di Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dello storico salumificio, risale infatti al 5 febbraio scorso, quando l'elicottero su cui viaggiava si è schiantato in fase di decollo a Noceto, in provincia di Parma: l'imprenditore era infatti partito dal castello di proprietà di famiglia per tornare a casa sua in Brianza. Intanto proseguono le indagini volte ad accertare cosa sia successo all'elicottero per capire se si sia trattato di un errore umano dei piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani - entrambi morti nell'incidente - o di un difetto di costruzione o manutenzione o se siano intervenuti altri fattori esterni, come le condizioni di visibilità limitate dalla nebbia.La Procura di Parma ha nominato consulente tecnico Stefano Benassi, ex pilota e comandante aeronautico. Benassi avrà 90 giorni di tempo per produrre delle conclusioni. Due giorni fa inoltre è stato dato l'incarico per le autopsie a Valentina Bugelli, responsabile dell'Istituto di medicina legale di Parma.