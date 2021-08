E-R: da inizio pandemia guarito il 92,8% dei 411.000 contagiati

Dal 15 marzo 2020, data presa a riferimento per l'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati 411.436 i casi di contagio registrati in Emilia-Romagna. Di questi 381,967 pari al 92,8% del totale dei contagiati sono guariti. Attualmente i casi in corso, ovvero di cittadini contagiati in Emilia Romagna, sono 16.109. Di questi una percentuale superiore al 97% è in isolamento a casa con sintomi lievi o in assenza di sintomi. Sono 420, pari al 2,6% i ricoverati non in terapia intensiva mentre 49, su scala regionale, pari allo 0,4%, i ricoverati in terapia intensiva