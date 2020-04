E' ufficiale, l'Italia resta blindata fino al 13 aprile

L'ufficialità è arrivata poco fa nell'Aula del Senato durante l'informativa del ministro della Sanità Roberto Speranza sull'emergenza coronavirus. La decisione del governo è di 'prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate. I dati migliorano ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è cessato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali'.