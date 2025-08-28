Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top

Anche d'estate, la cultura ha il suo fascino, e c'è chi preferisce investire sulle grandi città d'arte nostrane, per avere tutto l'anno una meta da raggiungere viva e ricca di opportunità. Milano, che a livello di attrazioni culturali non ha bisogno di presentazioni, rimane saldamente in testa per quanto riguarda i costi per l'acquisto di un immobile (5.540 euro/mq), e i prezzi sono saliti anche nell'ultimo anno (+2%). Firenze ha invece sperimentato un boom vero e proprio, con un incremento dei costi delle case in vendita superiore all'8% nei 12 mesi e un prezzo medio di oltre 4.600 euro/mq.

Rimanendo sui grandi capoluoghi di regione, che rivestono anche il ruolo di città d'arte, a Bologna e Roma si spende più o meno la stessa cifra: nel primo caso 3.643 euro/mq (+4,6% in 12 mesi), nel secondo 3.626 euro/mq (+7,4% nell'arco temporale analizzato). Anche Venezia rimane sopra i 3.000 euro/mq (3.272, +2,3% in un anno), mentre, sempre in Veneto, Verona cresce del 7,4%, esattamente come Roma, e supera i 2.750 euro/mq medi. Tra le ex Capitali Italiane della Cultura, quella che è cresciuta di più anno su anno è Brescia (+7,5%), seguita da Pistoia (+6,5%) e Bergamo (+4,6%), Cali, invece, sia ad Agrigento (-3,5%) sia a Siena (-0,7%). Proprio Siena è però ancora la più costosa, con 2.878 euro/mq medi, mentre Agrigento, che è Capitale della Cultura nel 2025, è l'unica a non raggiungere i 1.000 euro/mq, scendendo fino a 934 euro/mq.

