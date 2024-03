In 5 anni 35 edicole in meno in provincia, appello ai modenesi: aiutateci a crescere

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Oltre alla vendita dei prodotti editoriali abbiamo anche uno spazio per giocattoli, uno spazio libreria, poi forniamo il servizio di consegna pacchi e di prenotazione dei libri. La nostra edicola così funziona. C'è tanta soddisfazione che ripaga il sacrificio che si fa, compreso quello di alzarsi ogni mattina alle 4,20'.



Chiara la abbiamo incontrata nel corso della conferenza stampa presso la sede deglla CGIL di Modena insieme a Giuliano Barbieri, Andrea Rivieri, e Davide Manzini del sindacato Sinagi. Rappresentanza che ieri sera ha incontrato i candidati sindaco di Modena, parlamentari e politici locali, oltre ad una rappresentanza della stampa cartacea per presentare l'indagine sullo stato di salute del settore in provincia di Modena e oggi ha lanciato un sondaggio conoscitivo è rivolto sia agli edicolanti che ai cittadini per capire come migliorare l’offerta editoriale e i servizi delle edicole, quali nuove pubblicazioni o servizi i cittadini vorrebbero trovare e come aiutare le edicole a rimanere presidio di incontro e cultura nell’era digitale.



L'indagine sul settore



Dal 1° gennaio 2019 al 24 marzo 2024 si è passati in provincia di Modena da 239 edicole a 204 (-14,64%).

Del totale delle edicola presenti 123, pari al 60,29%, sono registrate con il codice camerale specifico dell'attività di edicola. Queste si dividono in 54 chioschi e 150 negozi in muratura (dati al 24/03/2024).



Si stima che il 60% delle edicole offra, oltre ai prodotti editoriali, almeno un'altra tipologia di merci e/o servizi aggiuntivi, con dati definitivi che saranno resi noti a seguito dell’indagine nelle prossime settimane. Solo il comune di San Possidonio risulta privo di edicole.



Inoltre, ci sono 37 punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) che comprendono un reparto edicola, concentrati maggiormente in determinate zone. E’ stato però ribadito come la GDO non sia in grado di garantire il servizio personalizzato che caratterizza gli edicolanti, né la parità di trattamento tra tutte le testate.



Malgrado il calo delle vendite e nonostante l'inadeguatezza e il mancato rinnovo dell'Accordo Nazionale del 2005 tra edicolanti e editori che, tra gli altri aspetti, non estende il contributo economico ai prodotti editoriali lavorati e rimasti invenduti, le edicole locali mostrano una maggiore resilienza rispetto alla media nazionale, innovando e ampliando servizi, sostenute da un legame forte con la comunità e da iniziative di rinnovamento.



'La situazione - hanno evidenziato i rappresentanti sindacali - richiede certamente strategie mirate e un sostegno concreto attraverso i fondi per l’editoria che si chiede possano diventare più consistenti e strutturali.



Il sondaggio

Il sondaggio parte nei prossimi giorni e si effettuerà attraverso tre questionari: due rivolti agli edicolanti e uno a clienti e cittadini, reperibili on line all’indirizzo www.sinagimodena.net o con il QrCode affisso in ogni edicola.

“L'analisi congiunta dei dati raccolti dai questionari fornirà una panoramica completa sulla situazione delle edicole nella provincia, offrendo una base solida su cui edificare strategie di rilancio e di sviluppo del settore – hanno detto oggi pomeriggio in conferenza stampa Giuliano Barbieri, Andrea Rivieri, Chiara Baldaccini e Davide Manzini del sindacato Sinagi - Sarà essenziale considerare sia le esigenze degli operatori che le aspettative dei consumatori, per elaborare interventi mirati che possano rivitalizzare le edicole e rafforzare il loro ruolo all'interno della comunità”.