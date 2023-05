Emergenza alluvione, Udicon: 'Aiuti immediati per popolazione colpita'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













“La sospensione dei pagamenti delle utenze di luce, acqua, gas, telefonia e delle rate dei mutui per le abitazioni danneggiate e impraticabili, è una misura fondamentale per alleviare le difficoltà economiche delle persone colpite. La semplice sospensione degli adempimenti fiscali e tributari, così come il rinvio delle udienze nei tribunali, non sono sufficienti. Gli ingenti danni subiti dalla popolazione e dalle imprese del territorio richiedono un intervento immediato per evitare ulteriori gravami finanziari sulle persone e sulle imprese colpite da questa tragedia.In particolare, auspichiamo che le società fornitrici di acqua, luce, gas, trasporti e servizi legati alle telecomunicazioni si mobilitino per sostenere la popolazione colpita e garantire l'erogazione dei servizi essenziali. Inoltre, chiediamo che si provveda al rimborso dei biglietti degli eventi sospesi. Grazie al supporto delle nostre sedi regionali in Emilia Romagna, Udicon metterà in atto misure straordinarie per fornire assistenza alla popolazione colpita attraverso la creazione di una task force operativa sul territorio, che avrà il compito di fornire informazioni, istruzioni e supporto ai cittadini, facilitando anche la comunicazione con le istituzioni al fine di garantire l'adozione e l'esecuzione più efficace delle misure di sostegno attivate”, ha aggiunto il Presidente regionale Udicon Emilia Romagna, Vincenzo Paldino.