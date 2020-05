Emergenza Covid finita: di nuovo potenziate le corse dei bus Seta

A seguito del DPCM del 17 maggio e delle Ordinanze regionali in vigore sulle misure di contenimento dell'epidemia di Coronavirus, e in virtù della riapertura di diverse attività produttive nella cosiddetta 'Fase due' vengono aumentate le frequenze dei servizi di trasporto pubblico in Provincia di Modena. Si tratta di alcuni potenziamenti decisi da aMo, in accordo con SETA e con gli Enti locali.

Dal 25 maggio il servizio urbano di Modena passerà dall'orario ridotto all'orario di vacanza scolastica, con un aumento della frequenza di 6 linee (3; 5; 6; 8; 11 e 13) da 30 a 20 minuti, per tutto il giorno, dal lunedì al venerdì. Anche gli orari del sabato e dei festivi verranno potenziati, tornando regolari da tabella di vacanza.

Il servizio urbano di Carpi resterà con orario estivo, ma con aumento della frequenza a 30 minuti anziché a 60 per le linee blu e gialla.

Orario di vacanza scolastica confermato per il servizio urbano di Sassuolo e per i servizi extraurbani. Sono però previste corse aggiuntive per le tratte Maranello/Modena e Castelnuovo/Modena, utilizzate dai lavoratori delle aziende collocate in quelle località.

Proseguono con orario di vacanza scolastica i servizi Prontobus e viene ripristinato il servizio a chiamata di Maranello. Il numero massimo di prenotazioni per mezzo, ridotto a causa delle normative sul distanziamento, verrà comunicato dal call center.