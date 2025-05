Emissioni odorigene: condanna per la FARPRO. Soddisfatta la parte civile, cauta la difesa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Si è concluso in tribunale a Modena con una condanna a venti giorni di arresto il procedimento penale a carico del legale rappresentante della ditta FARPRO, l'azienda produttrice di mangimi da derivati animali con sede a Spilamberto accusata del reato di “getto pericoloso di cose” (art. 674 del Codice Penale). In questo caso le “cose” in questione sarebbero da ricondurre alle emissioni odorigene prodotte dall’impianto, oggetto da anni di proteste, denunce dei cittadini, e un’articolata indagine da parte di Arpae.



L’avvocato Chiara Costetti, legale della parte civile, ha espresso soddisfazione per l’esito del procedimento: 'È una sentenza che condanna FARPRO e riconosce la fondatezza delle denunce presentate dai cittadini per i gravi disagi subiti negli anni a causa delle emissioni odorigene.

È per noi un risultato molto importante, che dà finalmente giustizia a chi ha convissuto a lungo con questo problema. Il giudice, pur trattandosi di un procedimento penale, ha anche riconosciuto una prima quota di risarcimento, un punto rilevante anche sul piano simbolico'.Secondo Costetti, la pronuncia rappresenta un precedente rilevante:'Abbiamo segnato un punto importante su un tema cruciale: la tutela della salute e della qualità della vita per i cittadini che vivono accanto a impianti industriali potenzialmente impattanti. Questa sentenza ha valore non solo per Modena, ma anche oltre i confini locali'.

Dalla difesa, il commento arrivato per voce dell'avvocato Massimo Vellani è più cauto ma non privo di rilievi positivi.'Innanzitutto, c’è stato un significativo ridimensionamento delle richieste risarcitorie.

L’azienda è soddisfatta perché è riuscita a dimostrare due aspetti fondamentali: di aver sempre collaborato con enti pubblici, comuni e Arpa, e di aver investito ingenti risorse economiche per affrontare e ridurre il problema degli odori'. Nel merito si ricorda che è stata la Far Pro ad impugnare il primo dispositivo di condanna penale e quindi a voler affrontare il processo.

Vellani ha poi aggiunto che, durante il dibattimento, non è emersa in modo inequivocabile la responsabilità esclusiva della FARPRO:'Non c’è la certezza che le emissioni siano attribuibili unicamente alla nostra assistita. Anche altre realtà produttive del territorio potrebbero aver contribuito. Attendiamo comunque di leggere le motivazioni della sentenza. Presenteremo appello trattandosi comunque di un reato prossimo alla prescrizione'

Infine, il legale ha sottolineato che FARPRO è un’azienda regolarmente autorizzata e attenta alla normativa ambientale:'Nel 2022 ha ottenuto il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale già ottenute nel 2012. Ha sostenuto i costi di sperimentazioni condivise con enti pubblici, come il progetto del “naso elettronico”. Tutti interventi documentati e condotti con serietà. L’azienda è tranquilla: questa vicenda rappresentava l’occasione per dimostrare quanto fatto finora. E crediamo che, alla fine, porteremo a casa un risultato positivo'.

Gi.Ga.