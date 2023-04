Ex mercato bestiame, dopo 20 anni ancora realtà virtuale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una nuova serie di rendering, rappresentazioni a computer di una realtà solo immaginata che a distanza 20 anni dai primi disegni che progettavano la riqualificazione dei comparti ex industriali della fascia ferroviaria nord, è rimasta tale. Immaginata, appunto. I piani particoleraggiati del primo decennio degli anni 2000 sono naufragati sotto il peso di congiunture e crisi economiche, fellimenti industriali e cooperativi, che hanno cambiato il contesto sociale ed economico della città ma anche di una politica che quelle trasformazioni non le ha sapute interpretare e gestire, in un ottica futura. Perché in questi venti anni, per quell'area da oltre 100 mila metri quadrati divisi tra pubblico e privato, la politica al governo della città non è riuscita a trovare accordi con i privati che nel frattempo fallivano o abbandonavano i progetti (ad opere di urbanizzione primaria già realizzate), lasciando quelle aree terra di nessuno, così come ancora lo sono oggi.



Lo scheletro del rotore, che di quell'abbandono ventennale è rimasto l'emblema, nel nuovo piano dovrebbe essere ristrutturato confermano la sua vocazione residenziale.Ad esso dovrebbe essere affiancato un solo edificio simile, non quattro come nel piano particolareggiato presentato nel 2003, venti anni fa. Del quale il piano particolareggiato nuovo portato ieri in Consiglio Comunale e approvato - ha confermato l'Assessore all'urbanistica Anna Maria Vandelli - rappresenta, distanza di 20 anni, un aggiornamento.

Al termine del secondo mandato del sindaco Muzzarelli, che con i finanziamenti del bando periferie ha avuto il merito quantomeno di sbloccare e portare a termine la riqualificazione viaria di via del Mercato, via Finzi, Soratore e Canaletto, la giunta riprende tutto ciò che è stato lasciato nei cassetti per 20 anni anni. Quello relativo alla riqualificazione del cuore di quell'area. Mix di pubblico e privato, ancora terra di nessuno nonché storica discarica a cielo aperto.



Alla quale il nuovo piano particoleraggiato dovrebbe dare una prospettiva di riqualificazione e sviluppo



Un Piano che ancora oggi è poco più di un indirizzo, ancora lontano dal farsi progetto, dove la cosa più concreta sono le rappresentazioni degli edifici e delle funzioni che li potrebbero esserci, in linea con i vincoli e le possibilità offerte dal nuovo PUG. Ma non più che indirizzi e rappresentazioni a computer. Al punto da spingere le opposizioni a limitarsi al voto di astensione in assenza di condizioni e contenuto di merito sui progetti. Rinviati ormai alla prossima amministrazione.



Il provvedimento, conferma il prioritario interesse pubblico alla sua attuazione, che al momento si attesta al 39 per cento, portandolo al 66,5% rispetto ad un 33,5% privata. A favore della delibera, si sono espressi Pd, Verdi, Modena civica e Sinistra per Modena; astenuti Gruppo indipendente per Modena, Lega Modena, Alternativa popolare, Modena sociale, Forza Italia, Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia.



I punti del Piano approvato in Consiglio Comunale



Sono state definite le nuove destinazioni con le attività pubbliche che raggiungono il 66,5 per cento del comparto: accanto al Data Center già attivo ci saranno il nuovo Centro per l’impiego, la Casa delle idee digitali, l’Hub intermodale, la Piazza verde, la Scuola innovativa, il Parco dell’inclusività e alloggi in Edilizia residenziale sociale. Il 33,5 per cento dell’area sarà riservata a interventi privati, con edilizia residenziale (compreso il cosiddetto rotore), una casa residenza per anziani e un impianto di teleriscaldamento.



Con l’approvazione del Consiglio comunale, sono state accolte le prescrizioni, che verranno sviluppate nella fase di progettazione esecutiva.



Con il nuovo Piano aumentano, rispetto alle precedenti previsioni, le zone verdi (da 35.500 a 47.700 metri quadrati) e le dotazioni pubbliche, mentre si riducono ulteriormente le aree di attuazione privata (scendono a 46 mila metri quadri) e la capacità edificatoria si assesta a 58 mila metri quadri, a fronte di un’area di complessivi 138 mila metri quadri. La dotazione di verde pubblico, in particolare, sarà di quasi 25 mila metri quadri, a cui si aggiungono oltre 5,4 mila metri di verde scolastico e il verde privato (17.600 metri quadrati). Nell’area è previsto un sistema di zone e percorsi pedonali per circa 17.800 metri quadrati e dorsali e ciclabili principali per 2.200 metri lineari. Sono previsti complessivamente 726 posti auto interni al comparto e 176 posti auto esterni su strada già esistenti.



Complessivamente, il numero di alloggi previsti, che già nel 2019 era stato portato da 660 a 491, ora si riduce a 381 (155 dei quali già realizzati), di cui 68 di Edilizia residenziale pubblica, e si inseriscono nel comparto nuove funzioni private ma di valenza pubblica come una nuova Casa residenza per anziani, destinata alle persone non autosufficienti e a offrire servizi anche per i residenti, e una struttura socio-assistenziale per altre categorie.



Molti degli interventi pubblici dell’area rientrano tra i progetti del Pinqua (il Piano per la qualità dell’abitare finanziato dal Pnrr), tra i quali il Parco dell’inclusività, di quasi 7,5 mila metri quadrati, un ambiente caratterizzato da un elevato mix sociale e funzionale attraverso l'inserimento di funzioni rivolte alle varie tipologie di utenti, dall'infanzia alla terza età; la Piazza verde, di 2 mila metri quadrati, luogo di ritrovo e di aggregazione posto tra l'edificio della Casa delle Idee digitali e quello del Centro per l'Impiego caratterizzato da un manto erboso in piena terra intervallato da percorsi e alberature con elementi di arredo urbano con l’uso di materiali derivanti dal riciclo; l’Hub di scambio intermodale, costituito da un parcheggio per circa 70 autovetture, idoneo alla predisposizione di copertura di ombreggiamento con sistemi fotovoltaici, completato da un deposito protetto per biciclette e monopattini elettrici, punti di ricarica per cicli e auto, ciclofficina self-service, mobility smart station sul trasporto pubblico e punti di attesa per il servizio taxi e trasporto condiviso; il nuovo Centro per l’impiego con la riqualificazione dell’edificio ex Stallini già in corso. Tra gli interventi pubblici con altre fonti di finanziamento, la Casa delle idee digitali, per una superficie di oltre 2.800 metri quadrati, e la Scuola innovativa, che sarà sede di tre sezioni della scuola dell’infanzia e di 10 sezioni di scuola primaria.



L’attuazione del comparto si integra con gli interventi già effettuati con la precedente pianificazione, con le novità introdotte con il Progetto Periferie, dalla viabilità al Data Center, e con lo sviluppo dell’area dell’ex Consorzio agrario (progetto Esselunga).