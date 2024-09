Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A riferire la cronaca di quanto è successo subito dopo il soccorso alpino dell'Emilia Romagna intervenuto sul posto per soccorrere uno dei due fratelli di 73 anni, residente in provincia di Modena, caduto a terra privo di conoscenza.Immediata la chiamata al 118 da parte del fratello. Sono da poco passate le 7.30 e la Centrale Operativa invia sul posto l'ambulanza e l'automedica di Fanano, il Soccorso Alpino stazione Monte Cimone, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza stazione dell'Abetone, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l'elicottero 118 di Pavullo dotato di verricello. Il paziente, che non era molto distante dalla strada carrozzabile, viene raggiunto rapidamente dal personale del 118 con automedica. Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione cardiopolmonare per il fungaiolo, non c’è stato nulla fare e il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso. L’elicottero 118 non è riuscito ad arrivare in zona a causa della scarsa visibilità ed é dovuto rientrare.La salma é stata recuperata dal personale del Soccorso Alpino e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, trasportata sulla strada carrozzabile e consegnata alle pompe funebri.