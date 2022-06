Farmaci venduti on-line illegalmente: 5 siti web oscurati dal Nas

I Carabinieri del NAS di Parma – con la collaborazione del Reparto Operativo del ComandoCarabinieri per la Tutela della Salute – hanno eseguito 5 provvedimenti d’inibizione all’accesso dalterritorio nazionale, il cosiddetto 'oscuramento', emessi dalle competenti Direzioni Generali del Ministero della Salute nei confronti di altrettanti siti internet attivi e raggiungibili anche dall’Italia, che offrivano all’utenza diverse tipologie di medicinali in violazione delle vigenti disposizioni.Il monitoraggio dell’offerta in vendita sul web di medicinali, svolto dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità emiliano, rientra nell’ambito delle attività di “web patrolling” disposta sularga scala dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di concerto con il Ministero dellaSalute ed è finalizzato a contrastare i traffici illeciti di farmaci, con particolare riguardo a quelliconnessi con la diffusione dell’epidemia di COVID-19.In particolare, gli investigatori del nucleo antisofisticazioni e sanità parmigiano hanno individuato 5siti internet – collocati su server esteri e aperti a chiunque – che offrivano alcuni medicinali ad usoumano correlati alla cura del COVID-19 ed altri riconducibili al trattamento della disfunzione erettile.In tutti i casi, si è trattato di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione e vendibili solo in farmacia daparte di farmacista abilitato.È stata, infatti, rilevata la presenza dell’ “ivermectina”, per la quale l’EMA, nel marzo 2021, haemanato una nota con cui raccomandava di non utilizzare il principio attivo per la prevenzione o iltrattamento di COVID-19 al di fuori degli studi clinici, dell’antibiotico azitromicina, rispetto al qualel’AIFA ha fornito ai clinici elementi utili a orientare la prescrizione e a definire un rapporto fra ibenefici e i rischi sul singolo paziente, degli antivirali “lopinavir”/”ritonavir” e dell’antimalaricoidrossiclorochina, in merito ai quali l’Agenzia regolatoria ha emanato puntuali raccomandazioni circal’utilizzo off label (ossia per situazioni non previste dalla relativa Scheda Tecnica del farmaco). Èstata riscontrata altresì la presenza di farmaci contenenti principi attivi quali il “tadafil” ed il“sildenafil”, utilizzati per il trattamento della disfunzione erettile.I carabinieri del NAS invitano i cittadini a diffidare dalle offerte in rete di medicinali e prodotti nonautorizzati o di dubbia provenienza, mettendoli in guardia sui gravi rischi per la salute e rammentandoche la vendita on line di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione è assolutamente vietata e che, perquanto concerne l’offerta in vendita dei “medicinali senza obbligo di prescrizione”, è necessarioverificare sempre la presenza del previsto logo identificativo nazionale cliccando il quale si vienerimandati alla pagina web del sito internet del Ministero della Salute contenente i dati relativiall’autorizzazione.