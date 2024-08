Ferragosto a Porta Aperta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'associazione ringrazia tutti i volontari che anche in un giorno particolare come questo, sono presenti il 15 agosto con competenza e disponibilità per distribuire i pasti alle persone che si rivolgono all'associazione.Sono in media 200 i pasti erogati ogni giorno alle persone che accedono a Porta Aperta, chi consumando il pasto in loco, chi da asporto; tra colazione, pranzo e cena sono oltre 60mila i pasti erogati in un anno. Spesso di questa realtà si conosce soprattutto il servizio della mensa ma sono tante altre le aree in cui l’associazione è operativa. Tra queste, si richiama ad esempio il servizio dell’unità di strada; c’è l’emporio sociale Portobello, sempre gestito da Porta Aperta, che annualmente eroga un supporto alimentare a circa 600 famiglie; il Centro Salute del migrante e del senza dimora che garantisce quasi 6mila visite in un anno a 1600 pazienti che accedono in media.



In questa calda estate, Porta Aperta ha lanciato la campagna di raccolta fondi “Posso farmi una doccia?” rivolta a tutta la cittadinanza. A ogni beneficiario, oltre al necessario per lavarsi (bagnoschiuma, shampoo, asciugamano), viene dato anche ciò di cui ha bisogno per prendersi cura di sé: lo spazzolino da denti, il rasoio per tagliarsi la barba, un cambio di biancheria intima. Grazie alla collaborazione con Biostorie Modena, chi farà una donazione, potrà avere il sapone bio, etico, vegano e 100% consapevole de “La Saponaria”.

È possibile donare online sul sito www.portaapertamodena.it; con bollettino postale (conto corrente postale: 000018048413 intestato a Associazione di Volontariato Porta Aperta causale: Estate 2024); con bonifico bancario presso EMILBANCA (IBAN: IT 66 M 07072 12901 000000038954 intestato a: Associazione di Volontariato Porta Aperta, causale: Estate 2024).