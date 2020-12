Fiumi Modena, allerta rossa. A Bastiglia invito ad andare a piani alti

Allerta rossa per piena a Modena: sorvegliato speciale anche la cassa di espansione del Panaro mentre le casse di espansione del Secchia hanno lavorato ai massimi livelli nella notte. A Bastiglia indicazione ad andare ai piani alti per il livello di Secchia, con la piena che sta attraversando Modena. I cittadini stanno portando in queste ore le auto nelle zone alte del Comune. A Modena città via Emilia è chiusa in un lungo tratto che comprende il ponte sul Tiepido a Fossalta. Dalla mattina di sabato sono già chiusi i ponti sul Secchia: Ponte Alto e ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera.A Modena continua la chiusura precauzionale della via Emilia, dall'altezza di Fossalta fino al ponte di Sant'Ambrogio, decisa intorno alle 23 di sabato per l'innalzamento dei livelli del fiume Panaro e del torrente Tiepido che, insieme alla piena del Secchia, hanno determinato l'allerta Rossa diramato dall’Agenzia regionale di protezione civile.Il colmo di piena, provocato dalle piogge e dallo scioglimento della neve in montagna, sta transitando molto lentamente in pianura.La chiusura al traffico della via Emilia è tra via Caduti sul lavoro e il ponte di Sant'Ambrogio chiuso da Anas intorno alle 6 di domenica. Chiusa anche via Curtatona dalla Vignolese.Chiuso dalla Provincia per motivi di sicurezza anche il ponte di Navicello vecchio, lungo la diramazione della provinciale 255 Nonantolana.Sul Secchia rimangono chiusi anche Ponte Alto a Modena, ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera, ponte Motta a Cavezzo sulla provinciale 468.Per precauzione gli abitanti delle zone lungo Secchia e Panaro sono stati invitati a portarsi ai piani più alti delle abitazioni e a mettere in sicurezza beni mobili e arredi.Nel corso della notte si è svolta l'attività di monitoraggio degli argini dei fiumi e dei corsi d'acqua del nodo modenese, che continua anche nella giornata di domenica. I tecnici di Aipo sono intervenuti per sistemare qualche smottamento o tane di animali conosciute. Non sono stati necessari interventi più significativi. Anche sul Secchia, nei pressi delle nuove arginature di Ponte Alto, nessuna segnalazione e la rotatoria di San Pancrazio rimane aperta alla circolazione stradale.Nelle operazioni, in coordinamento con la Sala operativa unica integrata di Marzaglia, sono impegnati i tecnici del Comune di Modena e i volontari di Protezione civile, con il supporto della Polizia locale.