Forlì, il sindaco Zattini è malato: 'Ho un ospite indesiderato'

È la dichiarazione, a sorpresa e senza ulteriori precisazioni sulla natura di questo 'ospite', fatta in mattinata dal sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, durante la cerimonia di presentazione, all'ospedale 'Morgagni-Pierantoni' di due nuove Camere Gamma e di una risonanza magnetica nucleare.'A breve, perciò - ha aggiunto Zattini - andrò a visitare da paziente e non da sindaco la nuova risonanza magnetica. Ho la fortuna, per contrastare il problema, di essere nel posto migliore con le persone migliori e la tecnologia migliore. Questo mi permette di sentirmi a casa mia e a mio agio, in un percorso che so apprezzato da tanti concittadini.

Dunque avanti così dato che Forlì ha avuto ed avrà una sanità di assoluta eccellenza'.

'Esprimo la mia vicinanza, e quella di tutta la Giunta regionale, al sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. A lui e alla sua famiglia va il nostro sostegno e quello dell’intera comunità emiliano-romagnola, insieme a un grande augurio per il percorso di cura che ha davanti, che auspichiamo sia il più rapido possibile'. Così la presidente della Regione Emilia-Romagna, Irene Priolo, esprime il proprio sostegno, e quello di tutta la Giunta regionale, al sindaco Zattini, in seguito all’annuncio relativo al suo stato di salute.