Fratelli Rosselli a area sud: 4 notti con lampioni in tilt, a zone

Alcuni giorni fa in via Medaglie d'oro poi via Fratelli Rosselli e vie limitrofe. Interruzioni dell'illuminazione pubblica, alternate, ogni sera, a settori, come in una scacchiera. Sono quelli segnalati da diversi cittadini sia ad Hera sia alla nostra redazone. Dal 5 gennaio succede ogni sera. Interruzioni che non sembrano guasti. Perché a spegnersi sono i lampioni di interi rioni ma diversi per ogni sera. L'area dove le interruzioni della illuminazione pubblica negli ultimi giorni sarebbero costanti è quella di via Fratelli Rosselli e via Asiago dalle quali sono arrivate segnalazioni di persone particolarmente preoccupate per l'aumento del rischio. Per persone che a piedi o in bicicletta transitano alla sera, anche solo dopo le 5, o la mattina presto. Ma non solo. Il buio può facilitare l'opera di malintenzionati o delinquenti. Tutto segnalato a Polizia Municipale e ad Hera, il giorno 6, racconta un residente della zona.