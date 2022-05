Frosinone, malore improvviso: muore candidato sindaco di 56 anni

'Certe notizie non si vorrebbero mai e poi mai ricevere - afferma il sindaco Paolo Fallone -. Di fronte a tutto questo si resta senza parole e non sarà mai possibile accettarlo. Ci hai sempre abituato alle sorprese, ma questa Maurì non la volevamo proprio. Un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi figli ed ai tuoi nipotini che ora continuerai a proteggere da lassù, un abbraccio forte Che la terra ti sia lieve Comandante'.

