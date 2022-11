Giardino in stile Ottocento: come crearlo spendendo il meno possibile

Avere un bel giardino è un ottimo “biglietto da visita” per chiunque si avvicini ad una casa ed è anche un segnale del buon gusto dei proprietari. Non bisogna per forza avere un parco, basta anche solo un orticello, purché ben curato e organizzato. Un bel giardino dipende dalla passione di chi lo coltiva. E se avete abbastanza passione da ricercare la perfezione, potrete anche crearvi un giardino in stile Ottocento. Si può fare anche con pochi mezzi, soprattutto oggi che molti arredi da giardino si possono acquistare online. Ecco qualche consiglio da seguire.Cosa differenzia un giardino da un giardino in stile Ottocento? Sicuramente la concezione stessa degli spazi da organizzare, ma soprattutto gli arredi da giardino.Perché se un giardino “normale” ha bisogno di poco …mattonelle, una fontanella, qualche statuina per decorarlo … il giardino in stile ottocentesco segue delle regole stilistiche ben precise.Spesso queste regole sono caratterizzate dal … non avere regole! Nel senso che l’Ottocento era il periodo del modernismo, dell’eclettismo, del liberty, delle stravaganze! Nell’Ottocento tornava di moda il giardino all’italiana, ovvero caratterizzato da grandi aiuole con grandi alberi e vialetti sui quali passeggiare. A ciò si aggiungevano decorazioni importanti. Spesso, appunto, stravaganti.E quindi, un giardino stile Ottocento non avrà un semplice gazebo, ma un gazebo in ferro battuto con motivi liberty. Non avrà una fontanella ma una fontana monumentale formata da rocce grezze e statue. Molti giardini ottocenteschi avevano al proprio interno costruzioni fittizie (mini casette di mattoni, finti loggiati) troppo piccole per ospitare gli esseri umani, molto grandi per essere semplici decorazioni.

Come creare un giardino in stile Ottocento oggi?

Se il vostro desiderio, o capriccio, sarà quello di creare un giardino in stile Ottocento anche nel terzo millennio, non mancheranno le occasioni. Forse mancheranno le finanze, ma dato che gli arredi da giardino oggi si comprano facilmente anche online, il risparmio è assicurato.



Rivolgendovi a ditte specializzate in questo settore, potrete innanzi tutto valutare gli spazi del vostro giardino già esistente e progettare con un paesaggista la disposizione di ogni aiuola e decorazione. Potrete anche farvi guidare sulle scelte migliori per le piante, che in un giardino ottocentesco sono spesso esotiche … stravaganti anche quelle.



Infine, scegliendo dai cataloghi online, potrete confrontare le varie offerte e, in base alla vostra disponibilità, disporre degli arredi più belli o interessanti per completare il vostro nuovo giardino secondo questo stile.



Decorazioni moderne in un giardino ottocentesco?

Se il “troppo vintage” non fa per voi, potreste limitare lo stile del giardino ottocentesco alla sola disposizione. Per esempio il taglio delle aiuole, il tipo di piante, i vialetti. Per quanto riguarda le decorazioni e gli arredi da giardino potrete benissimo optare per uno stile più moderno. Se “formale e informale si accostano” si rispetta comunque la regola del buon giardino in stile Ottocento. E se il formale è un richiamo al vintage mentre l’informale è un tocco di modernità, si potrebbe ottenere un effetto sorprendente!