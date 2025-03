Giornalismo in lutto: morto di infarto Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lutto nel mondo del giornalismo: è morto a causa di un infarto Giovanni Paoli, giornalista e figlio del cantautore Gino Paoli. Aveva 60 anni, è deceduto venerdì presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano. Nato a Genova nel 1964 (figlio del cantautore e della prima moglie Anna Fabbri) era direttore responsabile di Dillingernews, il sito di Fabrizio Corona.

'Oggi, con cuori pesanti e penne riluttanti, siamo costretti a dare l’ultimo saluto al nostro Direttore Responsabile, Giovanni Paoli. Il suo decesso non è solo una perdita personale per chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo, ma segna anche la fine di un’era per il nostro giornale, Dillinger News - si legge sul sito del giornale -. Giovanni non era solo un leader; era l’anima di questa redazione.

Operava sempre nell’ombra, una presenza discreta ma decisiva, la calma in mezzo alle tempeste giornalistiche che spesso si abbattevano su di noi. La sua carriera era un testamento al giornalismo vero, quello che si fa per passione e non per gloria, in un’epoca dove l’instabilità e l’effimero sembrano dominare incontrastati. Il suo spirito punk, quel cuore ribelle che pulsava sotto la superficie di un professionista impeccabile, ci ha subito conquistato. Giovanni non era mai fuori posto, anche nei momenti più critici; era il timoniere che sapeva navigare le acque turbolente senza mai perdere di vista la rotta, mantenendo vivo il nostro amato Dillinger. A tutti noi, a chi ha lavorato al suo fianco, a chi ha imparato da lui, ai membri della sua famiglia che oggi piangono un uomo eccezionale, Giovanni lascia un vuoto incolmabile.

Era come i gatti che tanto amava: solitario, intelligente, a tratti tagliente, ma dotato di una umiltà profonda, quella umiltà che solo le grandi anime possiedono. Anche nei momenti in cui la vita gli pesava, Giovanni non lo lasciava trasparire. Sceglieva di portare in silenzio i suoi fardelli, per non appesantire gli altri, per non intralciare la marcia del giornale a cui aveva dedicato tanto amore e impegno. Il nostro caro direttore non si è mai tirato indietro, non ci ha mai fatto sentire il peso delle responsabilità che ricadevano sulle sue spalle; invece, ci ha insegnato con pazienza, con dedizione, spingendoci sempre a dare il meglio di noi stessi. Giovanni, il tuo spirito guiderà ancora le nostre penne, il tuo amore per il giornalismo arderà come una torcia nelle notti più buie. Grazie di tutto, caro amico, mentore, guida. Il tuo legato è indelebile e il tuo ricordo un faro per tutti noi. Riposa in pace, sapendo che il tuo Dillinger continuerà a lottare, a raccontare storie, a fare giornalismo come tu hai sempre sognato. Grazie, Giovanni, da tutti noi. Grazie per averci mostrato cosa significa essere veramente giornalisti'.Foto Dillinger News