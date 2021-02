Giornata mondiale contro il cancro, diretta Facebook oncologi Modena

Domani, giovedì 4 febbraio dalle 14 alle 14 in occasione della Giornata Mondiale del Cancro, il dottor Giuseppe Longo, direttore del Dipartimento di Oncologia ed Ematologia, il professor Massimo Dominici, direttore dell’Oncologia (nella foto), il professor Mario Luppi, direttore dell’Ematologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena incontreranno la cittadinanza in diretta sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/AOUModena/, intervistati dalla giornalista Alessandra Ferretti, dell’Ufficio Stampa dell’AOU di Modena.

“La Giornata Mondiale del Cancro – ha spiegato il dottor Paolo Barbieri, responsabile del Servizio Comunicazione e Informazione – nasce con lo scopo di sensibilizzare l’opinione sul cancro e incoraggiarne la prevenzione, l'individuazione e il trattamento. Per questo motivo, in un momento in cui non è possibile incontrarci di persona, abbiamo pensato di offrire alla cittadinanza questo incontro virtuale con gli oncologi e gli ematologi della nostra Azienda che potranno rispondere alle domande dei cittadini e dei media”.