Giovani e Casa: il 18 marzo a Modena un incontro per la cittadinanza

Aumenti probabilmente dovuti anche agli incentivi introdotti per incentivare l’acquisto della prima abitazione da parte delle giovani generazioni.A tal proposito, nel Distretto di Modena, nel corso del 2022, sono state 794 le abitazioni acquistate da giovani che hanno goduto dell’agevolazione dedicata agli under 36 (con ISEE inferiore a euro 40.000 annui), mentre sono 819 quelle acquistate dalla stessa categoria di cittadini che però non hanno beneficiato dell’incentivo.Un dato che fa registrare un netto aumento (+367 unità, pari all’85,9%) rispetto all’analogo dato dell’anno precedente: nel 2021, a essere effettuati rientrando nei parametri previsti per l’agevolazione, erano stati 427 acquisti, mentre 794 erano gli under 36 ad avere comprato casa senza godere dei benefici.Sono, questi, i dati forniti dal Consiglio Notarile di Modena, e riguardanti gli atti stipulati dai notai del Distretto: ma chi esattamente ha diritto a richiedere l’agevolazione, e in che tempi? E per quanto riguarda invece la locazione, ci sono particolarità riguardanti la fascia giovanile?A queste e altre domande sarà data risposta sabato 18 marzo a Modena, quando, alle ore 10.00, presso la Galleria Europa, in piazza Grande, i cittadini potranno partecipare a Casa e Giovani, l’incontro pubblico e gratuito promosso dal Consiglio Notarile insieme a Confedilizia, con il patrocinio del Comune di Modena.

L’iniziativa rappresenterà l’occasione per presentare la Guida pratica alla locazione e alla compravendita immobiliare “Casa e Giovani”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e da Confedilizia, l’Associazione dei proprietari di casa, e concepita per accompagnare e orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze.

Partendo dal presupposto che la conoscenza sia il passo più importante verso la tutela e la sicurezza, la Guida fornisce soluzioni e risposte circoscritte e semplici sul mondo casa, e indica gli aspetti da prendere in considerazione quando si decide di acquistare, prendere o concedere in locazione un’abitazione.

Durante l’incontro, i notai Daniele Boraldi e Maria Elisabetta Forghieri e l’avvocato Francesco Bruini, rappresentante di Confedilizia, illustreranno gli aspetti civilistici e fiscali legati all’acquisto della prima abitazione da parte di soggetti di giovane età e le locazioni ad uso abitativo.

La mattinata sarà introdotta dai saluti del Presidente del Consiglio Notarile di Modena Antonio Nicolini e da quelli dell’Assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi.