Giovedì grasso: oggi arriva la famiglia pavironica

Nel giorno di giovedì grasso si rinnova il tradizionale appuntamento con il carnevale nel centro di Modena, accompagnato dall'ironia della famiglia Pavironica.

In arrivo dal paesino immaginario di Bosco di Sotto, le maschere modenesi Sandrone, la Pulonia e Sgorghiguelo, scenderanno alla Stazione di Modena in piazzale Dante alle ore 14.00.



Il corteo delle maschere, con tanto di carrozza e cavalli, sfilerà per il centro storico insieme ad altre maschere provenienti anche da altre regioni o comuni della provincia



Percorso del corteo

Piazza Dante, via Galvani, viale Monte Kosica, via Bonasi, corso Vittorio Emanuele, Cavour, via 3 Febbraio, piazza Roma, via Farini, via Emilia Centro, corso Canalgrande, via Mascherella, via Saragozza, viale Rimembranze, corso Canalchiaro, corso Duomo, via Emilia Centro, via Scudari.



Dopo aver salito lo scalone del Municipio Le maschere si intratterranno nel salone che affaccia direttamente su Piazza Grande dove alle ore, dopo i saluti delle maschere delle altre città, si terrà lo Sproloquio della Famiglia Pavironica il tradizionale è irriverente discorso alla città pieno di umorismo e riferimenti all'attualità locale e nazionale con la sottolineatura delle criticità verso le quali solitamente la famiglia ha una sua lettura e una sua proposta.In occasione della manifestazione, verranno adottate le deviazioni e le sospensioni alla circolazione stradale e tutti i provvedimenti che si renderanno necessari per il regolare svolgimento della manifestazione e per la sicurezza della circolazione stradale. Consulta l'ordinanzaSul sito del comune è stata pubblicata l'ordinanza con divieti e sanzioni previste