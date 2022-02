Super Green Pass, super controlli, in provincia di Modena 850 cittadini 'verificati' al giorno

Quello che le forze di Polizia coordinate dalla prefettura stanno dedicando al controllo delle certificazioni verdi Covid e al rispetto delle disposizioni introdotti nel dicembre scorso, rappresenta uno sforzo enorme, che forse non ha precedenti se lo consideriamo nella sua continuità quotidiana. Perché dal report delle Prefettura emerge che dal 7 dicembre allo scorso 4 febbraio, di fatto due mesi, sono stati circa 850 al giorno i controlli effettuati su altrettante persone rispetto alla regolarità del possesso e dell'utilizzo del lasciapassare covid e dei dispositivi di protezione individuale. Per un totale di 51400 soggetti controllati. Nella sola provincia di Modena. Verifiche che hanno generato 206 sanzioni sul fronte Green Pass e 734 per mancato o scorretto utilizzo della mascherina.Sulla base della stessa normativa sono state controllate in due mesi 5.394 attività ed esercizi commerciali nelle quali sono state comminate 83 sanzioni a titolari e 80 provvedimenti di chiusura provvisoria di cui 23 accompagnati dalla sanzione amministrativa e 57 da misura cautelare.Nel report della Prefettura emerge poi che sono state 184 le persone denunciate a Modena e provincia per inosservanza dell'obbligo di quarantena presso la propria abitazione perché positive al covid