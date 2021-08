Identità e Green Pass, il Ministro lascia la palla ai prefetti: 'E' discrezionale'

Una circolare, l'ultima, del Ministero, sull'applicazione del green pass che amplia anziché restringere i margini di intepretazione nell'applicazione del green pass soprattutto nell'aspetto più controverso e in questi giorni dibattuto, ovvero la verifica dell'identità del possessore del green pass da parte del gestore e/o titolare del locale. L'aspetto più importante della circolare riguarda infatti il tema dell'identificazione del possessore del green pass che ha 'natura discrezionale'. Un aspetto, quello relativo al controllo dell'identità e alla corrispondenza con il possessore del green pass, che il Ministro rimanda ad una programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori. Sostanzialmente, partendo dalle indicazioni del ministero saranno i prefetti nel loro ruolo di coordinamento delle forze di polizia, a stabilire le modalità applicative di merito e il piano di controlli da attuare. Anche perché nel merito ci sono funzioni che possono essere affidate anche ai cosiddetti 'steward' appartenenti a società riconosciute dalla questura per tale genere di funzioni. Il tutto nel rispetto, riassumento, di due punti fermi1) La discrezionalità della richiesta del documento di identità da parte del gestore tenuto a richiederla in caso di palese ed evidente possibile violazione ovvero incongruenza rispetto al soggetto possessore del green pass2) L'eventuale sanzione in caso di abuso o violazione delle norme è a carico dell'avventore, dove non siamo riscontrabili palesi violazioni da parte dell'esercente Qui il testo integrale della circolare del Ministero