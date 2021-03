Il DPCM in vigore dal 6 marzo al 6 aprile: effetti sulle zone rosse

Il Presidente del consiglio Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 (e dunque anche nel periodo delle festività pasquali) e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.Il DPCM prevede restrizioni diverse per zone diverse, sulla base dei colori. Nello specifico delle zone rosse, come la provincia di Modena (stabilita con ordinanza regionale), dal 6 marzo si prevede la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici. Saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.I divieti e le restrizioni del nuovo Dpcm, già firmato dal presidente del consiglio, Mario Draghi, saranno validi dal 6 marzo e scadranno il 6 aprile. Resteranno quindi in vigore anche a Pasqua e Pasquetta.Su disposizione della Regione, stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, parafarmacie, negozi di vendita di alimentari, edicole e altre specifiche categorie