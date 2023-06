Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













e sarà celebrata dall’arcivescovo di Milano Mario Delpini alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni. Presenti anche i vertici politici e istituzionali del Paese e del mondo. Hanno confermato la loro presenza alle esequie la segretaria del PD Elly Schlein, Matteo Renzi, Carlo Calenda, Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione europea.Tra le presenze dall’estero, è confermata la presenza del premier ungherese Viktor Orban e si fanno anche i nomi del Presidente dell’Iraq Abdul Latif Rashid, e dell’emiro del Qatar, lo Sceicco Hamad bin Tamim Al Thani.Per il parlamento europeo il capogruppo del Ppe, Manfred Weber, in rappresentanza di Ursula von Der Leyen che è in America latina.Per ricordare Berlusconi deceduto lunedì all’ospedale San Raffaele, dove era ricoverato da un paio di giorni, un piano di sicurezza per gestire le entrate e le uscite di emergenza, e due maxischermi in piazza Duomo per permettere anche a chi non potrà entrare di seguire la cerimonia. Il Duomo, infatti, all’interno, dovrebbe ospitare circa 2mila persone, ma sono attese quasi 10mila fuori per dare l’ultimo saluto a Berlusconi. Le Autorità arriveranno all’aeroporto di Linate saranno trasferite in Duomo con un minivan e sono attese tra le 14.30 e le 15.