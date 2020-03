Il testo del nuovo decreto che per Modena non cambia nulla

Questo il testo del nuovo decreto, il numero 9, che estende a tutta Italia le restrizioni (compresa la chiusura delle scuole fino al 3 aprile), entrate in vigore con il decreto dell'8 marzo. Un decreto che molto sul piano nazionale, praticamente nulla a livello locale, per Modena, già compresa nei territori della cosiddetta zona arancione, soggetta a quelle restrizioni già in vigore ed ora, appunto estese al resto d'Italia. Il nuovo decreto non a caso richiama integralmente le disposizioni del precedente decreto numero 8, dell'8 marzo, sostituendo integralmente ad esso la lettera d) dell'articolo n. 1 riguardante le manifestazioni sportive. Per le quali non ci sono più deroghe, ma la sospensione totale di tutti gli eventi, compresi quelli programmati a porte chiuse.





