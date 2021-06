Il tuo PC Acer non si accende? Ecco come risolvere il problema

I PC Acer sono tra i migliori in circolazione: questo è infatti un marchio serio ed affidabile, che produce notebook e computer fissi in grado di offrire delle ottime prestazioni. Nonostante ciò, a molti utenti è capitato di trovarsi ad affrontare un problema piuttosto comune ossia la mancata accensione del proprio PC che continua a presentare uno schermo nero. Naturalmente, se capita una cosa del genere non è mai piacevole specialmente se si utilizza il computer per lavoro: è infatti del tutto inutilizzabile e risolvere al più presto la situazione è l’obiettivo numero uno.Innanzitutto, è bene precisare che quando si tratta di dispositivi sofisticati come questi bisogna sempre prestare una grandissima attenzione. La cosa migliore è sempre quella di rivolgersi ad un professionista perché il rischio di peggiorare la situazione o fare danni è molto alto. Se dunque non sei un esperto e hai bisogno di risolvere il problema rapidamente ti consigliamo di contattare un buon servizio di assistenza come ComputerMilano.it - centro Acer a Milano . Così facendo sarai sicuro di non rovinare il tuo PC e di poter tornare ad utilizzarlo nel breve periodo.Se tuttavia sei curioso di sapere perché il tuo PC Acer non si accende e lo schermo appare sempre nero, vediamo insieme quali possono essere le possibili cause del problema perché in rari casi potresti riuscire a risolverlo in autonomia.Se il tuo PC portatile Acer non ne vuole proprio sapere di accendersi e non emette alcun suono nel momento in cui premi il pulsante di avvio, allora il problema potrebbe essere nella batteria. Come capire se la causa sia proprio questa? Facile: elimina la batteria dal tuo notebook e collegalo direttamente alla corrente elettrica. Se si accende, significa che devi sostituire questa componente e ti consigliamo di acquistarne una originale per evitare problemi di compatibilità.Se il tuo computer sembra accendersi quando premi il pulsante di avvio, ma lo schermo rimane completamente nero, allora il problema potrebbe essere proprio nel monitor danneggiato. Lo puoi capire dal rumore che emette il PC: se senti la ventola che gira, significa che il tuo Acer in realtà si è acceso ma non puoi vederlo perché lo schermo non funziona. Per esserne certo al 100% ti basta collegare al tuo PC un altro monitor. In questi casi, ti conviene rivolgerti ad un centro di assistenza perché sostituire lo schermo può rivelarsi alquanto dispendioso ma anche superfluo in alcuni casi. Se infatti il problema è nella scheda video potrebbe essere sufficiente mettere mano a quella.A volte la mancata accensione del PC Acer dipende da piccolezze, facilmente risolvibili in autonomia senza rischiare di fare danni. Può infatti capitare che il computer non si accenda perché si è surriscaldato: lo puoi capire toccandolo o ascoltando la ventola, che generalmente in questi casi emette un rumore piuttosto forte. La soluzione fortunatamente è semplice: attendi che il tuo PC si raffreddi e riprova ad accenderlo.