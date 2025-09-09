Pasticceria Turchi: dal croccante artistico al cioccatolo d'autore

Alla sua guida, Marisa Tognarelli, maestra nell’arte dolciaria, socia dell’A.C.A.I. e protagonista di numerosi riconoscimenti nazionali, ci ha fatto entrare nel cuore del suo lavoro, parlando di prodotti, territorio, premi e futuro.
La Pasticceria Turchi nasce nel cuore dell’Appennino modenese e oggi è riconosciuta a livello nazionale. Come si è evoluta la vostra produzione artigianale nel tempo, e quali prodotti sente oggi più rappresentativi della vostra identità?
'È dal lontano 1973 che sono entrata in questa attività, i prodotti che più mi rappresentano sono la lavorazione artistica del croccante e del cioccolato'.
Fate parte del paniere “Tradizione e Sapori di Modena”, che valorizza le eccellenze locali.
'Fare parte di questo marchio per una piccola attività è molto importante. Agli occhi del cliente è un segno di garanzia e qualità. Valorizza il mio prodotto in tutti gli ambiti'.
Nel vostro laboratorio convivono tradizione dolciaria e sperimentazione con ingredienti del territorio come Parmigiano Reggiano, aceto balsamico, castagne e miele. Quanto conta oggi creare rete con produttori locali per offrire un prodotto distintivo e sostenibile?
'Sono riuscita ad abbinare il cioccolato di qualità con i prodotti del mio territorio. I miei clienti del territorio, e non solo, apprezzano molto tutte le mie preparazioni. Infatti, avendo tante richieste, in particolare per il cioccolato in tutte le sue forme e per il croccante per le cerimonie ‘come una volta’, sono molto soddisfatta dei risultati'.
Appartenete all’A.C.A.I. – Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani – e avete ricevuto importanti riconoscimenti, come il podio al Sigep di Rimini o il premio per la miglior pralina all’aceto balsamico tradizionale. Che valore hanno avuto questi risultati per la vostra credibilità e competitività sul mercato nazionale?
'Sì, essere cioccolatiere appartenente al gruppo A.C.A.I. è molto importante.
Sestola è una realtà montana con vocazione turistica, ma anche con sfide logistiche per chi produce artigianalmente. Quali difficoltà affrontate nella gestione quotidiana, se presenti, e che vantaggi offre invece lavorare in un contesto di questo tipo?
'Lavorare a Sestola offre più vantaggi. Il primo è l'arrivo di turisti, che permette al mio prodotto di viaggiare in tutta Italia. Inoltre, grazie ai social media, non mi sento isolata e riesco a gestire consegne e spedizioni ovunque'.
Ogni anno organizzate i “Giochi di Cioccolato e Croccante”, evento che unisce cultura, gusto e artigianato. Che tipo di ricaduta ha questa manifestazione sul territorio, sia in termini economici che di promozione culturale locale?
“Tutti mi chiamavano “Madam Binoche” quando, nel lontano 2002, organizzai questa manifestazione per la prima volta. Allora non avevo idea di quanto sarebbe diventato importante questo evento. Quella volta arrivò una marea di gente e nessuno si aspettava un successo così grande.
Avete recentemente realizzato un’opera speciale per la Federazione Italiana Suonatori di Campane, donata a Papa Leone XIV in occasione del Giubileo dei Campanari. Com’è nato questo progetto e cosa ha rappresentato per voi portare l’artigianato dolciario fino in Vaticano?
'Ero stata contattata in primavera da un componente della Federazione Nazionale Suonatori di Campane, il signor Gabriele Sarti. Ho preparato un progetto e ho realizzato una campana di croccante alta cm 70 e del peso di kg 8,50. È stata molto apprezzata da tutti, con grande orgoglio anche per il mio paese e i miei clienti. È stata una soddisfazione enorme per il mio lavoro'.
Guardando al futuro, come immagina il passaggio generazionale della Pasticceria Turchi? Sta cercando giovani da formare o pensa a un modello di continuità differente per mantenere viva l’identità e la qualità dell’azienda?
'Come in tutte le aziende artigianali, questi tempi sono un po’ duri. Si trova poco aiuto e malformato, le giovani generazioni non sono interessate ai lavori manuali. Faccio il possibile per formare giovani ed insegnare questa realtà, vedremo dove ci porterà il futuro'.
La storia di Marisa Tognarelli è quella di un’artigiana che ha saputo unire arte, sapori e identità territoriale. Con il croccante e il cioccolato come ambasciatori dell’Appennino modenese, la Pasticceria Turchi non è solo un’impresa, ma un tassello vivo della cultura locale, proiettato verso un futuro che spera di condividere con nuove generazioni di artigiani.
Francesca Ricci