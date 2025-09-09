Pasticceria Turchi: dal croccante artistico al cioccatolo d'autore

Tra le vie di Sestola, immersa nell’Appennino modenese, la Pasticceria Turchi è da oltre cinquant’anni un punto di riferimento per chi cerca eccellenza artigianale e creatività. Fondata nel 1973, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, portando le sue specialità - dal croccante artistico al cioccolato in tutte le sue forme – ben oltre i confini locali. È proprio con il croccante artigianale del Frignano, dolce tipico della zona appenninica del Frignano, realizzato con zucchero caramellato e mandorle tritate, che l’azienda fa parte del marchio ‘Tradizione e Sapori di Modena’ da circa 20 anni.Alla sua guida, Marisa Tognarelli, maestra nell’arte dolciaria, socia dell’A.C.A.I. e protagonista di numerosi riconoscimenti nazionali, ci ha fatto entrare nel cuore del suo lavoro, parlando di prodotti, territorio, premi e futuro.'È dal lontano 1973 che sono entrata in questa attività, i prodotti che più mi rappresentano sono la lavorazione artistica del croccante e del cioccolato'.'Fare parte di questo marchio per una piccola attività è molto importante. Agli occhi del cliente è un segno di garanzia e qualità. Valorizza il mio prodotto in tutti gli ambiti'.'Sono riuscita ad abbinare il cioccolato di qualità con i prodotti del mio territorio. I miei clienti del territorio, e non solo, apprezzano molto tutte le mie preparazioni. Infatti, avendo tante richieste, in particolare per il cioccolato in tutte le sue forme e per il croccante per le cerimonie ‘come una volta’, sono molto soddisfatta dei risultati'.'Sì, essere cioccolatiere appartenente al gruppo A.C.A.I. è molto importante.Sono riuscita a portare il mio prodotto in diverse città italiane con gli eventi che abbiamo sempre organizzato e sono stata premiata tante volte per le mie sculture ed i miei cioccolatini, specialmente nell’abbinamento con l’aceto ABTM DOP. Questo ha creato un’immagine di me positiva sui clienti ed un mercato redditizio'.'Lavorare a Sestola offre più vantaggi. Il primo è l'arrivo di turisti, che permette al mio prodotto di viaggiare in tutta Italia. Inoltre, grazie ai social media, non mi sento isolata e riesco a gestire consegne e spedizioni ovunque'.“Tutti mi chiamavano “Madam Binoche” quando, nel lontano 2002, organizzai questa manifestazione per la prima volta. Allora non avevo idea di quanto sarebbe diventato importante questo evento. Quella volta arrivò una marea di gente e nessuno si aspettava un successo così grande.Tutto ciò ha cambiato anche il mio modo di lavorare: avevo capito che dovevo perfezionarmi. Sapevo già lavorare il croccante, ma cominciai a curare la mia formazione nel campo del cioccolato, frequentando scuole e corsi di pasticceria, in Italia ed all’estero. Viaggiai per il mondo visitando le piantagioni di cacao per toccare con mano questo alimento favoloso'.'Ero stata contattata in primavera da un componente della Federazione Nazionale Suonatori di Campane, il signor Gabriele Sarti. Ho preparato un progetto e ho realizzato una campana di croccante alta cm 70 e del peso di kg 8,50. È stata molto apprezzata da tutti, con grande orgoglio anche per il mio paese e i miei clienti. È stata una soddisfazione enorme per il mio lavoro'.'Come in tutte le aziende artigianali, questi tempi sono un po’ duri. Si trova poco aiuto e malformato, le giovani generazioni non sono interessate ai lavori manuali. Faccio il possibile per formare giovani ed insegnare questa realtà, vedremo dove ci porterà il futuro'.La storia di Marisa Tognarelli è quella di un’artigiana che ha saputo unire arte, sapori e identità territoriale. Con il croccante e il cioccolato come ambasciatori dell’Appennino modenese, la Pasticceria Turchi non è solo un’impresa, ma un tassello vivo della cultura locale, proiettato verso un futuro che spera di condividere con nuove generazioni di artigiani.