'Il virus non è mutato e il caldo non ha inciso sulle sue caratteristiche. Gli studi ci confermano che è stabile, semmai siamo noi e le nostre abitudini che sia in funzione del timore del virus sia in funzione delle attività svolte in estate prevalentemente all'aperto, hanno cambiato il nostro modo di esporci al virus. Sia come numeri sia come fasce di età. E' normale che dopo il lockdown e con l'arrivo dell'estete siano stati i ragazzi ad avere una vita di comunità più intensa rispetto agli anziani che per contro hanno aumentato la loro precauzione, diminuendo le occasioni di contagio. Ma più si abbassa l'età dei contagiati (oggi è arrivata a 35) e meno si ha la possibilità di sintomi gravi. Se il 29 aprile il 70% dei contagiati aveva più di 50 anni, oggi questa fascia di età rappresenta circa il 30%. Una cosa per ora è certa. Con questo virus, proprio perché e stabile e difficilmente se ne andrà da solo, bisogna conviverci. Ed è in questa cornice che dobbiamo leggere e motivare i dati radicalmente differenti in positivo rispetto al passato, sulla diffusione e sull'incidenza del virus'Dati che potremmo definire anzi del tutto positivi quelli illustrati e commentati dallaSono lontani (e da come parla di quanto i sanitari abbiano imparato sul virus in questi mesi potrebbero rimanerlo lontani), i tempi dell'emergenza vissuta in ospedale in cui in un turno di notte le terapie intensive scoppiavano e da quelle uscivano 4-5 persone decedute. Perché oggi e da settimane, di pazienti in terapia intensiva e sub-intensiva non ce ne sono più. 'Ad oggi sono 7 le persone ricoverate in provincia, tutte concentrate al Policlinico. I tutti gli altri casi si tratta di pazienti asintimatici o con sintomi lievi che non necessitano del ricovero o sono in quarantena presso il proprio domicilio. La media di età dei contagiati si è radicalmente abbassata ed è arrivata oggi a 35 anni. Una età dove è di molto ridotta il rischio di sintomi gravi e dobe la percentuale di mortalità si attesta allo 0,3%. Se il 29 aprile il 70% dei contagiati aveva più di 50 anni oggi questa fascia di età rappresenta una percentuale di poco superiore al 30%''Considerando che noi leggiamo di fatto sintomi riferiti a contagi avvenuti 7-10 giorni prima non è da escludere, anzi prevedibile, un aumento dei contagi, nella consapevolezza che oggi la reazione del sistema è molto maggiore e strutturata di quella di ieri, sia per quanto riguarda lo screening sia nel trattamento dei positivi con sintomi. Ma dobbiamo avere'L'uso del Tocilizumab è emblematico. Ieri, in condizioni di emergenza per un paziente che ne aveva bisogno, dovevamo aspettare di reperirlo. Oggi lo abbiamo a disposizione subito e ci aiuta a fermare una evoluzione critica dell'infezione ed un ricorso all'intubazione e alla terapia intensiva. Evoluzioni critiche che vengono evitate anche dalla possibilità, di tenere i pazienti in osservazione, intervenendo nell'immediato in caso di sviluppo dell'infezione''Da mamma, oltre che da infettivologa, ritengo che i protocolli di sicurezza e di intervento eleborati siano molto buoni e di alto livello. Ritengo giusto abituare l'uso della mascherina e dell'igienizzazione per tutti i bambini. E' giusto ad avere attenzione e le giuste precauzioni, ma senza allarmismo, anche in casi, che potranno capitare di positività. In quel frangente non bisogna preoccuparsi basterà seguire i protocolli per affrontare la situazione nel migliore dei modi''Difficile, anche se non è possibile escluderlo, che un raffreddore di per se possa essere sintomo di coronavirus. Nella mia esperienza l'ho quasi sempre visto associato ad altri sintomi, tra cui tosse secca, febbre, ma soprattutto, e questo può fare la differenza, incapacità di riconoscere odori e sapori. Io ogni mattina faccio un prova, con la percezione che ho dell'aroma del caffè''Si, senza controindicazioni, in tutte le fasce di età anche quelle meno esposte'Gi.Ga.