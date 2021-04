In arrivo il 1° maggio in Emilia-Romagna 164.600 dosi di vaccino

Saranno consegnati il primo maggio, in 8 centri dell’Emilia-Romagna - Piacenza, Bologna, Parma, Reggio Emilia, Modena, Imola, Pievesestina (FC) e Lagosanto (FE) - dai furgoni SDA, corriere di Poste Italiane, altre 134.900 dosi complessive del vaccino AstraZeneca, 18.300 di Moderna e 11.400 di Jenssen (Johnson&Johnson)I mezzi attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico le scatole contenenti le tre tipologie di vaccini, per raggiungere le loro destinazioni finali presso le seguenti sedi di ricezione e conservazione dei quantitativi di dosi previste: all'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza (9.000 AstraZeneca, 1.200 Moderna e 800 Jenssen), all'Ausl Bologna Ospedale Maggiore (26.900 AstraZeneca, 3.600 Moderna e 2.300 Jenssen), all'Aou Parma Ospedale Maggiore (13.200 AstraZeneca, 1.800 Moderna e 1.100 Jenssen), all'Ausl/Irccs Santa Maria Nuova Reggio Emilia (14.700 AstraZeneca, 2.000 Moderna e 1.200 Jenssen),e all'Ausl Imola Ospedale Civile Vecchio (4.100 AstraZeneca, 600 Moderna e 400 Jenssen), Altre dosi saranno consegnate al magazzino unico Ausl Romagna di Pievesestina (34.400 AstraZeneca, 4.700 Moderna e 2.900 Jenssen) e all'Ausl Ferrara Ospedale del Delta di Lagosanto (12.100 AstraZeneca, 1.600 Moderna e 1.000 Jenssen).

