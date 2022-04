In centro altre due vie diventeranno pedonali, zone 30 in Cialdini e D

L’area di Sant’Eufemia-Badia e quella di via Gallucci diventeranno pedonali e ciclabili e saranno allestite con arredi urbani, mentre le zone di via Santi-via Cialdini e di via De’ Gavasseti saranno trasformate in zone 30, con la realizzazione di nuovi tratti ciclabili e la ristrutturazione di quelli esistenti.Ad aggiudicarsi i lavori, complessivamente del valore di 235 mila euro e della durata di circa tre mesi, è stata l’azienda GSP Costruzioni srl di San Cesario sul Panaro: attualmente sono in corso le procedure per l’assegnazione del cantiere il cui avvio è previsto nelle prossime settimane.I lavori aggiudicati sono uno dei quattro stralci attuativi degli interventi ammessi a finanziamento al 100 per cento al “Bando ciclovie” del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), che ha assegnato complessivamente al Comune di Modena 911 mila euro.La limitazione della velocità massima a 30 chilometri orari rappresenta un intervento di completamento e integrazione della rete ciclabile e di valorizzazione dello spazio pubblico e della strada come spazio condiviso e non più conteso tra utenti diversi. La realizzazione delle zone 30 nell’area Santi-Cialdini (delimitata a nord da viale Montecuccoli e a sud da via Costa) e nell’area di via De’ Gavasseti (racchiusa tra viale Autodromo, via Nobili, viale Emilio Po, quasi interamente ricompreso, e l’impianto sportivo di atletica leggera di via Piazza) sono infatti volte ad aumentare la sicurezza stradale, in particolare per pedoni e ciclisti, attraverso interventi di limitazione della velocità a 30 chilometri orari, di riconnessione ciclopedonale dell’area con la realizzazione di nuovi tratti e l’efficientamento della rete esistente, di revisione della segnaletica, di messa in sicurezza degli attraversamenti ciclopedonali e di riorganizzazione della sosta.